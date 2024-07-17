Сколько военнообязанных обновили учетные данные, – рассказали в Минобороны

За два месяца больше всего военнообязанных обновили данные через Резерв+.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета» , что 17 июля истек срок на обновление военно-учетных данных. По требованию Закона о мобилизации, с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные. За этот период 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг.

В Минобороны рассказали, что обновление военно-учетных данных осуществлялось через:

- Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека

- Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек

- Резерв+: 3 028 066 человек

«Спасибо каждому гражданину за выполнение своего воинского долга! Продолжаем работать вместе ради мирного и безопасного будущего Украины», - говорится в официальном сообщении.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, как из Реестра «Оберіг» отберут тех, кто получит повестки от ТЦК в первую очередь.

Ранее в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Добавим, в Минобороны утверждают, что ТЦК не может требовать прохождения ВЛК при явке лица для обновления данных.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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