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Скільки військовозобов'язаних оновили облікові дані, – розповіли в Міноборони

19:15, 17 липня 2024
За два місяці найбільше військовозобов'язаних оновили дані через Резерв+.
Скільки військовозобов'язаних оновили облікові дані, – розповіли в Міноборони
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», що 17 липня сплив строк на оновлення військово-облікових даних. На вимогу Закону про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня 2024 року військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані. За цей період 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок.

В Міноборони розповіли, що оновлення військово-облікових даних здійснювалось через:

  • Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 особи
  • Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб
  • Резерв+: 3 028 066 осіб

«Дякуємо кожному громадянину за виконання свого військового обовʼязку! Продовжуємо працювати разом заради мирного та безпечного майбутнього України» — йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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