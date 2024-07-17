росія може виснажитись по танкам до 2025 року: у Defense Express розповіли про проблему в розрахунках

Резерв озброєння рф може бути більшим, ніж прогнозують західні аналітики, – Defense Express.

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Фактичний резерв озброєння російської федерації може бути значно більшим, ніж вважають деякі західні військові аналітики, про що йдеться у матеріалі Defense Express.

Згідно з прогнозами видання The Economist, за нинішніх темпів втрат російські танки і машини піхоти зі зберігання досягнуть «критичної точки виснаження» до другої половини наступного року. Проте, українські експерти зазначають, що ці підрахунки не враховують техніку армії рф, яка наразі може проходити відновлення на ремонтних заводах.

«Тобто фактичний резерв озброєння може бути значно більшим, а відповідно очікувана межа «виснаження запасів» зсувається значно вправо», — пише Defense Express.

Фахівці також зазначають, що санкції Заходу значно ускладнили виробництво танків у рф, оскільки тепер росіяни не можуть напряму імпортувати високовольтні електросхеми, підігрівачі палива та тепловізійні матриці. Хоча є можливість використовувати китайські аналоги, їхня якість значно поступається західним компонентам.

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