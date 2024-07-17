Генштаб повідомив про нову програму зі збереження життя військовослужбовців

У Збройних Силах України завершили розробку та розпочали впровадження комплексної програми «Збереження життя військовослужбовців» за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ця програма є універсальною системою для кожного підрозділу і має на меті забезпечити максимальну безпеку та захист життя українських воїнів.
Особлива увага буде приділена:
Головнокомандувач висловив подяку волонтерам та громадським діячам, які долучилися до спільної роботи. Пропозиції та напрацювання, надані під час зустрічі з Головнокомандувачем, були враховані та частково реалізовані.
Важливим аспектом реалізації програми є дії командирів підрозділів, на яких покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.
«Ми постійно моніторимо й аналізуємо ситуацію. Докладемо максимальних зусиль, щоб цінність життя військовослужбовців була найвищою для командирів усіх рівнів», – повідомляє Генштаб.
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