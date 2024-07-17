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Генштаб повідомив про нову програму зі збереження життя військовослужбовців

20:01, 17 липня 2024
У плані йдеться і про забезпечення відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання.
Генштаб повідомив про нову програму зі збереження життя військовослужбовців
Джерело фото: dnepr.express
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У Збройних Силах України завершили розробку та розпочали впровадження комплексної програми «Збереження життя військовослужбовців» за дорученням Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ця програма є універсальною системою для кожного підрозділу і має на меті забезпечити максимальну безпеку та захист життя українських воїнів. 

Особлива увага буде приділена:

  • удосконаленню підготовки українських захисників;
  • підвищенню якості їх навчання;
  • покращенню надання медичної допомоги на всіх етапах;
  • забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та низці інших заходів.

Головнокомандувач висловив подяку волонтерам та громадським діячам, які долучилися до спільної роботи. Пропозиції та напрацювання, надані під час зустрічі з Головнокомандувачем, були враховані та частково реалізовані.

Важливим аспектом реалізації програми є дії командирів підрозділів, на яких покладена максимальна відповідальність за збереження життя особового складу.

«Ми постійно моніторимо й аналізуємо ситуацію. Докладемо максимальних зусиль, щоб цінність життя військовослужбовців була найвищою для командирів усіх рівнів», – повідомляє Генштаб.

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