Практика судів
  1. В Україні

Кого не можна обділити при спадкуванні за заповітом

18:36, 29 липня 2024
Хто має право на обов'язкову частку у спадщині.
Кого не можна обділити при спадкуванні за заповітом
Джерело фото: ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

У Системі безоплатної правничої допомоги відповіли, кого не можна обділи при спадкуванні за заповітом

Право на обов'язкову частку у спадщині мають:

  • малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця
  • непрацездатна вдова (вдівець)
  • непрацездатні батьки

Спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).

Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.

Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер полишає посаду

Пенні Пріцкер раніше зазначала про необхідність застосування до України принципу «гроші в обмін на реформи».

«Бо є тенденція до зменшення кількості і якості людського мобілізаційного ресурсу» – у Міноборони пояснили, чому проти повної заборони на мобілізації до 25 років

За існуючої тенденції зменшення кількості та якості людського мобілізаційного ресурсу в умовах тривалої збройної агресії ухвалення законопроекту поставить під загрозу виконання заходів щодо доукомплектування Збройних Сил, вважає Міноборони.

ВАКС та Вища рада правосуддя досі не мають ані грошей, ані приміщень для розміщення додаткових суддів та дисциплінарних інспекторів

Відсутність суддівської винагороди для нових суддів Антикорупційного суду, приміщень для ВАКС та Служби дисциплінарних інспекторів, ставлять під сумнів доцільність проведення вже оголошених конкурсів.

Джо Байден запропонує реформу Верховного Суду США після рішення щодо Дональда Трампа, бо воно «підриває довіру громадськості»

Президент Джо Байден збирається запропонувати конституційні поправки щодо Верховного Суду США через його рішення у справі імунітету Дональда Трампа від федерального переслідування – Politico.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області