Кого не можна обділити при спадкуванні за заповітом

Хто має право на обов'язкову частку у спадщині.

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Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

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Право на обов'язкову частку у спадщині мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця

непрацездатна вдова (вдівець)

непрацездатні батьки

Спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).

Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов'язкову частку.

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