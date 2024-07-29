Кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

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Наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, умершего (наследодателя), к другим лицам (наследникам).

Завещание является личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Право на завещание имеет физическое лицо с полной гражданской дееспособностью.

В Системе безвозмездной юридической помощи ответили, кого нельзя обделить при наследовании по завещанию.

Право на обязательную долю в наследстве имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя

нетрудоспособная вдова (вдовец)

нетрудоспособные родители

Наследуют. независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю по наследству, действительны только в отношении той части наследства, которая превышает его обязательную долю.

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