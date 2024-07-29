Должны ли лица с инвалидностью проходить повторное медицинское освидетельствование и носить с собой военно-учетный документ

Данные о лицах с инвалидностью должны быть доступны в Реестре «Оберег» путем автоматического обмена с реестрами Пенсионного фонда и Минсоцполитики.

При пересечении границы с 17 июля лица с инвалидностью также должны предъявить военно-учетный документ, например в Резерв+. Об этом ранее в комментарии «Судебно-юридической газете» сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

То есть, эти лица должны показать либо пенсионное удостоверение, либо удостоверение личности с инвалидностью или другой документ из перечисленных в Правилах пересечения границы. Впрочем, при этом обязательно наличие военно-учетного документа, даже если в этом документе не отражается статус лица с инвалидностью.

Напомним, согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (со следующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Впрочем, это не означает, что эти лица были освобождены от обязанности обновить свои военно-учетные данные через ТЦК, ЦНАП или Резерв+ и от обязанности иметь при себе соответствующий военно-учетный документ.

В случае, если такие лица, несмотря на статус, состояли на военном учете, им нужно было в течение 60 дней, то есть до 17 июля 2024 сообщить актуальный адрес, телефон и электронную почту.

Кроме того, напомним, что после изменений, внесенных законом об усилении мобилизации, лица, признанные непригодными к военной службе, хотя подлежат исключению из военного учета, однако военно-учетный документ у них больше не изымается. В военно-учетный документ гражданина вносятся данные об исключениях из военного учета. То есть при проверке документов на улице такое лицо все равно предъявляет документ, где указаны данные об исключении из учета.

Нужно ли проходить повторное медицинское освидетельствование

Как известно, первая редакция законопроекта об усилении мобилизации 10449 предусматривала, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 установлена ​​инвалидность ІІ и ІІІ групп (за некоторыми исключениями), до конца 2024 года должны были пройти повторный медицинский осмотр на пригодность к военной службе.

Впрочем, финальная версия закона этой нормы не предусматривает. Переосмотр должны пройти лица, ранее признанные ограниченно пригодными. Напомним, что 2 апреля Президент подписал закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных (законопроект №10313). В соответствии с ним мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование, то есть, до 4 февраля 2025 года.

Вместе с тем, закон об усилении мобилизации поручил проверить обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу настоящего Закона впервые установлена ​​инвалидность II и III групп (за некоторыми исключениями).

Ранее Минздрав сообщал, что этим лицам не нужно появляться на переосмотр самостоятельно. Каких-либо обязанностей по переосмотру для лиц с инвалидностью законодательством не установлено.

Основания для отсрочки

Следовательно, чтобы у государства и тех, кто будет проверять документы у лица с инвалидностью, не было к нему претензий, такие граждане должны осуществить соответствующие процедуры (если не осуществили их раньше).

Согласно постановлению КМУ №560 для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период при районных (городских) ТЦК образуются комиссии, включающие в себя представители аппарата, структурных подразделений здравоохранения, социальной защиты население и т.п. районной, городской госадминистрации (военной администрации).

При наличии оснований для получения отсрочки лицо лично подает на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4 к постановлению 560, к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов , удостоверенные в установленном порядке, указанные в перечне.

Отсрочка от призыва может оформляться с помощью Реестра «Оберег» на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Лица, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) должны подать:

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией за формой, определенной Минздравом,

или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или пенсионное удостоверение

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причина инвалидности,

или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики,

постановление военно-врачебной комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Решение комиссии оформляется протоколом.

О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки. В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа. Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

До принятия комиссией решение военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента.

Также постановление определяет, что в случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме основания инвалидности или непригодности, осуществляется с помощью Реестра «Оберег».

Цифровизация процессов

При этом закон об усилении мобилизации установил, что медико-социальные экспертные комиссии обязаны в семидневный срок уведомить соответствующие районные (городские) ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности.

Также этот закон поручил Кабмину до 18 августа ввести автоматизированный обмен данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Централизованным банком данных по проблемам инвалидности и/или предоставить органам ведения указанного Реестра «Оберег» онлайн-доступ в указанный банк данных.

Кроме того, статья 14 Закона №1951-VII о Едином государственном реестре «Оберег» предусматривает, что Пенсионный фонд передает в электронном виде в Реестр военнообязанных сведения об установлении, изменении группы инвалидности. Аналогично эти данные должно передавать в «Оберег» Министерство социальной политики. Ранее мы писали, Реестр военнообязанных «Оберег» будет получать данные о лицах Пенсионного фонда в автоматическом режиме.

Также Кабмин постановлением от 5 июня №650 поручил обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов Оберег.

То есть данные о статусе лица с инвалидностью уже должны быть в Реестре, доступном ТЦК, и оштрафовать за неуведомление соответствующих данных лиц с инвалидностью не могут (в соответствии с новым принципом «бегать должны данные, а не люди»).

При этом интересно, когда заработает процедура предоставления «автоматической» отсрочки, по которой отсрочка от призыва может оформляться с помощью Реестра «Оберег» на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Автор: Наталя Мамченко

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