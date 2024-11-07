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Стало известно, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВВК

10:15, 7 ноября 2024
Военнообязанные с ограниченной пригодностью должны пройти повторную ВЛК до 5 февраля – начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК Александр Бодин.
Стало известно, в какой срок ограниченно пригодные украинцы должны повторно пройти ВВК
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Граждане, ранее имевшие статус "ограниченно пригодный" к службе, обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года. Это требование озвучил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин в комментарии изданию "Суспильне". 

"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годен" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинский осмотр военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", – сказал Бодин.

Также он отметил, что статус "пригоден к военной службе" свидетельствует о возможности назначения военнообязанного гражданина на любую должность в Вооруженных Силах.

Кроме того, есть украинцы, "пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования".

Кроме того, существуют категории "временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске, "непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев и "непригодные" с исключением из военного учета.

Напомним, что ограниченно подходящим мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

Также мы писали, должны ли лица с инвалидностью проходить повторное медицинское освидетельствование и носить с собой военно-учетный документ.

Как известно, Минобороны запустило тест онлайн-отсрочки в Резерв+ для многодетных, людей с инвалидностью и студентов.

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военные ТЦК ВВК

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