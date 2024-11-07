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Камала Харрис потеряла тысячи голосов, потому что зумеры не умеют писать от руки и ставить подписи, — СМИ

09:52, 7 ноября 2024
Как сообщается, в ряде штатов из-за этого были испорчены тысячи бюллетеней.
Камала Харрис потеряла тысячи голосов, потому что зумеры не умеют писать от руки и ставить подписи, — СМИ
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Кандидат в президенты США Камала Харрис потеряла тысячи голосов на выборах президента из-за того, что зумеры не умеют писать от руки и ставить подписи в документах, сообщает Business Insider.

По данным издания, в ряде штатов из-за этого были испорчены тысячи бюллетеней.

Отмечается, что за нее голосовали многие молодые люди, но, как оказалось, зуммеры плохо умеют писать от руки и расписываться в документах. Из-за этого она лишилась тысячи голосов.

Сотрудники избирательных комиссий пытались позвонить этим молодым избирателям, чтобы уточнить данные, но зуммеры не отвечают на звонки с незнакомых номеров.

В публикации говорится, что с 2010 года многие американские школы перестали писать от руки и пользуются планшетами. Поэтому дети не обладают этим навыком.

Отметим, что зумеры — это те, кто родился с 1997 по 2010 год.

Как известно, СМИ официально объявили Дональда Трампа новым президентом США. На сегодняшний день он набрал 312 голосов коллегии избирателей.

Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне публично признала победу своего оппонента Дональда Трампа на выборах и подчеркнула, что приложит усилия для мирной передачи власти.

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