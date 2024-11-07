Камала Гарріс втратила тисячі голосів, бо зумери не вміють писати від руки та ставити підписи, — ЗМІ

Як повідомляється, у низці штатів через це було зіпсовано тисячі бюлетенів.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс втратила тисячі голосів на виборах президента через те, що зумери не вміють писати від руки та ставити підписи в документах, повідомляє Business Insider.

За даними видання, у низці штатів через це було зіпсовано тисячі бюлетенів.

Зазначається, що за неї голосували багато молодих людей, але, як виявилося, зумери погано вміють писати від руки та розписуватись у документах. Через це вона втратила тисячі голосів.

Співробітники виборчих комісій намагалися зателефонувати цим молодим виборцям, щоб уточнити дані, але зумери не відповідають на дзвінки з незнайомих номерів.

У публікації йдеться, що з 2010 року у багатьох американських школах перестали писати від руки та користуються планшетами. Тому діти не володіють цією навичкою.

Зазначимо, що зумери — це ті, хто народилися з 1997-го по 2010-й рік.

Як відомо, медіа офіційно оголосили Дональда Трампа новим президентом США. Станом на зараз він набрав 312 голосів колегії виборців.

Камала Гарріс під час виступу перед своїми прихильниками у Вашингтоні публічно визнала перемогу свого опонента Дональда Трампа на виборах та підкреслила, що докладе зусиль для мирної передачі влади.

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