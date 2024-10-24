В Раду внесли законопроект о возможности уволиться с военной службы мобилизованным мужчинам до 25 лет

Ограничено годным мужчинам до 25 лет, которых в результате коллизий в законодательстве смогли мобилизовать, предлагают дать разрешение уволиться с военной службы.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12147, которым предлагается урегулировать право на увольнение с военной службы мобилизованных мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными.

Напомним, 9 октября Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11379 о запрете мобилизации мужчин до 25 лет. Впрочем, по состоянию на 24 октября его не подписал Президент, поэтому он не вступил в силу.

Закон предусматривает запрет мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанных, которые до вступления в силу закона №3621-IX об отмене статуса «ограниченно годный» были признаны по состоянию здоровья ограниченно годными в военное время. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Впрочем, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности перед принятием закона пересмотрел свое предыдущее решение и решил исключить из законопроекта норму, позволявшую уволиться со службы ограниченно годным мужчинам 18-25 лет, которых уже успели мобилизовать.

Новый законопроект 12147 предлагает исправить это и предоставить такое право.

Так, предлагается дополнить закон о воинской обязанности новым пунктом 7-2, по которому военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации из числа лиц, которые на день вступления в силу закона об отмене статуса ограниченно годных 3621-IX находились на военном учета военнообязанных как таковые, которые по состоянию здоровья признаны непригодными в мирное время, ограниченно годными в военное время и не достигшие 25-летнего возраста, увольняются с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Впрочем, судя по позиции Минобороны и Генштаба, шансы на внесение этих изменений невелики.

Так, ранее заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев заявил, что «пока нет оснований для демобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые уже служат в армии». По его словам, на закрытом заседании Минобороны и Генштаба ВСУ сообщили, что темпы мобилизации в стране для увольнения со службы этой категории недостаточны.

«Просто некем их заменить», - заявил Чернев.

Он добавил, что если будут соответствующие показатели мобилизации, тогда будет рассматриваться и вопрос демобилизации.

Кроме того, ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что политики из США оказывают давление на Президента Владимира Зеленского с тем, чтобы он подал инициативу по снижению мобилизационного возраста.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что западные партнеры действительно хотели, чтобы в Украине уменьшили мобилизационный возраст.

Автор: Наталья Мамченко

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