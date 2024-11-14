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В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК — Міноборони

10:04, 14 листопада 2024
У Міноборони заявили, що перевірки ВЛК спрямовані на забезпечення дотримання правил мобілізації та медичних стандартів, а також на запобігання можливих порушень.
В Україні перевірять установи, які проводять ВЛК — Міноборони
Фото: ukrinform.com
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Міноборони ініціює перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії. І, якщо знайдуться порушення, відповідати буде те відомство, працівники якого припустилась помилки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, подібні перевірки спрямовані на забезпечення дотримання правил мобілізації та медичних стандартів, а також на запобігання можливих порушень.

«Відповідальність за порушення в процесі мобілізації варіюється залежно від етапу, на якому стався інцидент. І якщо помилки припустилися на етапі медичного огляду, відповідальність несуть міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України в рамках їхніх договорів», – зазначив Лазуткін.

Також він додав, що якщо помилка пов’язана з висновком ВЛК, відповідальність лежить на самій комісії, і реакцію має забезпечувати міністерство оборони.

Нагадаємо, у Міноборони вже підготували проект змін до законодавства в рамках цифровізації ВЛК, який дозволить передавати відомості про стан здоров’я військовозобов’язаного з цивільного медичного закладу до систем Міністерства оборони за лічені хвилини.

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Міноборони ВЛК

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