Республіканська партія контролюватиме обидві палати Конгресу.

Фото: thedailyaus.com.au

Республіканська партія отримала більшість у Палаті представників США — 218 місць проти 208 місць у демократів. Про це повідомило агенство Associated Press.

Таким чином республіканці здобули контроль в обох палатах Конгресу, оскільки раніше отримали більшість і в Сенаті, завершивши прихід партії до влади.

AP News додає, що республіканці здобули перемогу в Палаті представників після підрахунку голосів в Аризоні та Каліфорнії. Незначна більшість допоможе лідерам партії отримати мандат на зміну федерального уряду і швидку реалізацію бачення Дональда Трампа для країни.

Нагадаємо, у день виборів президента США американські виборці обирали 34 зі 100 сенаторів і всіх 435 членів Палати представників Конгресу США. Республіканська партія вперше за чотири роки здобула більшість у Сенаті США, забезпечивши собі 51 місце зі 100.

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