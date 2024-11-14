Республиканская партия будет контролировать обе палаты Конгресса.

Фото: thedailyaus.com.au

Республиканская партия получила большинство в Палате представителей США – 218 мест против 208 мест у демократов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Таким образом, республиканцы получили контроль в обеих палатах Конгресса, поскольку ранее получили большинство и в Сенате, завершив приход партии к власти.

В AP News добавляют, что республиканцы одержали победу в Палате представителей после подсчета голосов в Аризоне и Калифорнии. Незначительное большинство поможет лидерам партии получить мандат на смену федерального правительства и скорую реализацию видения Дональда Трампа для страны.

Напомним, в день выборов президента США американские избиратели выбирали 34 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса США. Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США, обеспечив себе 51 место из 100.

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