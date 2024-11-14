Трамп желает привести обе стороны к переговорам, – Майк Уолтц относительно завершение войны в Украине

Будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США.

Фото: axios.com

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц, которого Дональд Трамп пригласил стать советником по национальной безопасности в своей будущей администрации, заявил, что новоизбранный президент США планирует посадить за стол переговоров обе стороны и таким образом завершить войну России против Украины. Об этом он сказал в комментарии «Голосу Америки».

«Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении», – сказал Уолтц.

Уолтц добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

«Это зависит не от меня, а от решения президента», - сказал номинированный на должность советника президента по нацбезопасности.

Напомним, Дональд Трамп избрал Майка Уолтца советником по нацбезопасности.

Также стали известны имена кандидатов на самые высокие посты в администрации Трампа.

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