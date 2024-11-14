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Дональд Трамп избрал следующего посла США в Израиле

09:15, 14 ноября 2024
Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби станет следующим послом США в Израиле.
Дональд Трамп избрал следующего посла США в Израиле
Фото: AP
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Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп избрал бывшего губернатора штата Арканзас Майка Хакаби следующим послом США в Израиле. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что достопочтенный бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован на должность посла Соединенных Штатов в Израиле. Он любит Израиль, и народ Израиля, и народ Израиля любит его. Майк будет без устали работать, чтобы установить мир на Ближнем Востоке!», — написал Трамп.

Хаккаби был губернатором Арканзаса с 1996 по 2007 год. Он не прошел в номинации от республиканцев на пост президента в 2008 и 2016 годах. Его дочь, Сара Хакаби Сандерс, является нынешним губернатором Арканзаса.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выбрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США.

Еще Дональд Трамп выдвинул Марко Рубио на должность госсекретаря США, а Тулси Габбард - на пост директора Национальной разведки США.

Добавим, Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты.

Кроме того, Дональд Трамп избрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ.

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США Дональд Трамп

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