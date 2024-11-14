Дональд Трамп выдвинул Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США

Директором Национальной разведки США станет Тулси Габбард.

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Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть кандидатуру Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа.

«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир с позиции силы. Тулси заставит нас всех гордиться ею!», — заявил Трамп.

Чтобы Габбард заняла эту должность, ее кандидатуру должны утвердить в Сенате США.

Что известно о Тулси Габбард

Габбард является офицер запаса армии США, была членом Палаты представителей от штата Гавайи с 2013 по 2021 год, представляла Демократическую партию.

В 2022 году она покинула Демократическую партию и объявила себя независимым политиком.

В 2024 году присоединилась к республиканцам.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выбрал конгрессмена Мэтта Гетца генеральным прокурором США.

Еще Дональд Трамп выдвинул Марко Рубио на должность госсекретаря США.

Добавим, Трамп назначит министром внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты.

Кроме того, Дональд Трамп избрал экс-директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа новым главой ЦРУ.

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