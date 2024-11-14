Дональд Трамп висунув Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США

Директором Національної розвідки США стане Тулсі Габбард.

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Обраний президент США Дональд Трамп вирішив висунути кандидатуру Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки США. Про це йдеться у повідомленні команди Трампа.

«Я знаю, що Тулсі привнесе безстрашний дух, який визначив її блискучу кар'єру, до нашої розвідувальної спільноти, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир з позиції сили. Тулсі змусить усіх нас пишатися нею!», — заявив Трамп.

Щоб Габбард обійняла цю посаду, її кандидатуру мають затвердити у Сенаті США.

Що відомо про Тулсі Габбард

Габбард є офіцером запасу армії США, була членкинею Палати представників від штату Гаваї з 2013 по 2021 рік, представляла Демократичну партію.

У 2022 році вона залишила Демократичну партію та оголосила себе незалежним політиком.

У 2024 році Габбард приєдналася до республіканців.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США.

Ще Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США.

Додамо, Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти.

Крім того, Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ.

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