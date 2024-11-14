Дональд Трамп обрав наступного посла США в Ізраїлі

Колишній губернатор Арканзасу Майк Хакабі стане наступним послом США в Ізраїлі.

Фото: AP

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обрав колишнього губернатора штату Арканзас Майка Хакабі наступним послом США в Ізраїлі. Про це республіканець повідомив у соцмережі Truth Social.

«Я радий повідомити, що високоповажного колишнього губернатора Арканзасу Майка Хакабі було номіновано на посаду посла Сполучених Штатів в Ізраїлі. Він любить Ізраїль, і народ Ізраїлю, і так само народ Ізраїлю любить його. Майк невтомно працюватиме, щоб встановити мир на Близькому Сході!», — написав Трамп.

Хаккабі був губернатором Арканзасу з 1996 по 2007 рік. Він не пройшов у номінації від республіканців на посаду президента у 2008 і 2016 роках. Його дочка, Сара Хакабі Сандерс, є нинішньою губернаторкою Арканзасу.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп обрав конгресмена Метта Гетца генеральним прокурором США.

Ще Дональд Трамп висунув Марко Рубіо на посаду держсекретаря США, а Тулсі Габбард - на посаду директора Національної розвідки США.

Додамо, Трамп призначить міністеркою внутрішньої безпеки губернаторку Південної Дакоти.

Крім того, Дональд Трамп обрав ексдиректора Національної розвідки Джона Реткліффа новим главою ЦРУ.

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