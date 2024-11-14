У МЗС спростували інформацію The Times, що Україна планує створити ядерну бомбу

У МЗС заперечили, що Україна може зробити ядерну зброю.

У Міністерстві закордонних справ заперечили оприлюднену в The Times інформацію про те, що Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу.

«Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю.

Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і повністю прозора для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях», - заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на своїй сторінці у соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше видання Times повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби «Товстун», скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.