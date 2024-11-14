В МИД опровергли информацию The Times, что Украина планирует создать ядерную бомбу

В МИД отрицают, что Украина может сделать ядерное оружие.

В Министерстве иностранных дел опровергли обнародованную в The Times информацию о том, что Украина может произвести собственную ядерную бомбу, если США сократит военную помощь.

«Украина привержена Договору о нераспространении ядерного оружия; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобретать ядерное оружие.

Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и полностью прозрачна для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях», - заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий на своей странице в соцсети Х.

Напомним, ранее издание Times сообщило, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе «Толстяк», сброшенной американцами на Нагасаки в 1945 году.

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