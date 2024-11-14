Трамп бажає привести обидві сторони до переговорів, – Майк Волц щодо завершення війни в Україні

Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що бачення безпекової політики щодо України залежить від новообраного президента США.

Фото: axios.com

Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, якого Дональд Трамп запросив стати радником з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації, заявив, що новообраний президент США планує посадити за стіл переговорів обидві сторони, і таким чином завершити війну Росії проти України. Про це він сказав у коментарі «Голосу Америки».

«Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні», – сказав Волц.

Волц додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від новообраного президента США Дональда Трампа.

«Це залежить не від мене, а від рішення президента», – сказав номінований на посаду радника президента з нацбезпеки.

Нагадаємо, Дональд Трамп обрав Майка Волтца радником із нацбезпеки.

Також стали відомі імена кандидатів на найвищі пости в адміністрації Трампа.

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