В Украине проверят учреждения, которые проводят ВВК — Минобороны

В Минобороны заявили, что проверки ВВК направлены на обеспечение соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов, а также на предотвращение возможных нарушений.

Фото: ukrinform.com

Минобороны инициирует проверку учреждений, проводящих военно-врачебные комиссии. И, если найдутся нарушения, отвечать будет то ведомство, работники которого допустили ошибку. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, подобные проверки направлены на обеспечение соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов, а также на предотвращение возможных нарушений.

«Ответственность за нарушение в процессе мобилизации варьируется в зависимости от этапа, на котором произошел инцидент. И если ошибки допустили на этапе медицинского осмотра, ответственность несут министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины в рамках их договоров», – отметил Лазуткин.

Также он добавил, что если ошибка связана с выводом ВВК, ответственность лежит на самой комиссии и реакцию должно обеспечивать министерство обороны.

Напомним, в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

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