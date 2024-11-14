В Украине проверят учреждения, которые проводят ВВК — Минобороны

Минобороны инициирует проверку учреждений, проводящих военно-врачебные комиссии. И, если найдутся нарушения, отвечать будет то ведомство, работники которого допустили ошибку. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
По его словам, подобные проверки направлены на обеспечение соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов, а также на предотвращение возможных нарушений.
«Ответственность за нарушение в процессе мобилизации варьируется в зависимости от этапа, на котором произошел инцидент. И если ошибки допустили на этапе медицинского осмотра, ответственность несут министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины в рамках их договоров», – отметил Лазуткин.
Также он добавил, что если ошибка связана с выводом ВВК, ответственность лежит на самой комиссии и реакцию должно обеспечивать министерство обороны.
Напомним, в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.
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