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У нової російської ракети, випущеної по Дніпру, була боєголовка без вибухівки

08:51, 27 листопада 2024
Нова балістична ракета була без вибухівки, тому завдала невеликої шкоди — ЗМІ.
У нової російської ракети, випущеної по Дніпру, була боєголовка без вибухівки
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Як відомо, днями Росія вдарила по Дніпру новою ракетою. За інформацією Reuters, ракета мала кілька боєголовок, але була без вибухівки, й тому завдала невеликої шкоди.

Двоє співрозмовників надали виданню подробиці про нову ракету, адже західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що, за словами офіційних осіб США, було експериментальною ракетою середньої дальності.

Експерти кажуть, що відсутність вибухівки у головній частині ракети, яка зазвичай несе боєголовку, може свідчити про наявність приладів для тестування характеристик.

Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності по цілях на відстані тисячі кілометрів.

Як повідомляється, ракета несла фіктивні боєголовки, і тому завдані збитки "досить незначні".

"У цьому випадку (ракета) була без вибухівки... Не було типів вибухів, як ми чекали. Щось було, але воно не було величезним", - додав другий співрозмовник видання.

Раніше Путін заявив, що по Україні було завдано удару ракетою "Орєшнік".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів передати Україні системи протиповітряної оборони. Він наголосив, що нові системи ППО могли б захистити Україну від балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

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росія Дніпро ракетний удар

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