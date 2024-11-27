В Европарламенте собираются допросить главу TikTok из-за возможного влияния на выборы в Румынии

Генерального директора TikTok просят ответить на вопрос о роли платформы в выборах Румынии.

Гендиректора TikTok вызвали в Европарламент, чтобы он объяснил влияние платформы на президентские выборы в Румынии. Об этом сообщает Politico.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также участвовавший в президентских выборах, но не прошедший во второй тур, заявил, что необходимо проверить финансирование кампании Келина Джорджеску в TikTok.

‚ Согласно информации Politico, Джорджеску не имел поддержки от партии, а результаты опросов не свидетельствовали о его популярности. Исследователи обратили внимание на масштабную кампанию в TikTok, которую он осуществлял накануне выборов. Они утверждают, что TikTok должен был увидеть "волну тысяч фейковых аккаунтов".

"Мы призываем генерального директора TikTok выступить и гарантировать, что его платформа не нарушает Закон о цифровых услугах", - сказала глава либеральной политической группы Европейского парламента "Обновление Европы" Валери Айе.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, в Румынии прошел первый тур президентских выборов.

В лидеры на выборах вышел ультранационалистический кандидат Келин Георгеску.

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