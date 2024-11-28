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ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді

21:46, 28 листопада 2024
Комісія припинила кваліфікаційне оцінювання суддів з Київщини.
ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді
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27 листопада Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Сердинський Володимир Степанович - Броварський міськрайонний суд Київської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Голяшкін Олег Володимирович - Шостий апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Маринчак Нінель Євгенівна - Шостий апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання.

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суд суддя ВККС

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