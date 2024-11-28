ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді

Комісія припинила кваліфікаційне оцінювання суддів з Київщини.

27 листопада Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі розглянуто питання про припинення кваліфікаційного оцінювання трьох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Сердинський Володимир Степанович - Броварський міськрайонний суд Київської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Голяшкін Олег Володимирович - Шостий апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання

Маринчак Нінель Євгенівна - Шостий апеляційний адміністративний суд - припинено кваліфікаційне оцінювання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.