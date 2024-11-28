ВККС прекратила квалификационную оценку трех судей на соответствие занимаемой должности

Комиссия прекратила квалификационную оценку судей из Киевщины.

27 ноября Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении квалификационной оценки трех судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Сердинский Владимир Степанович - Броварской горрайонный суд Киевской области - прекращена квалификационная оценка

Голяшкин Олег Владимирович - Шестой апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка

Маринчак Нинель Евгеньевна - Шестой апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.

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