ВККС прекратила квалификационную оценку трех судей на соответствие занимаемой должности

27 ноября Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о прекращении квалификационной оценки трех судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:
Сердинский Владимир Степанович - Броварской горрайонный суд Киевской области - прекращена квалификационная оценка
Голяшкин Олег Владимирович - Шестой апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка
Маринчак Нинель Евгеньевна - Шестой апелляционный административный суд - прекращена квалификационная оценка.
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