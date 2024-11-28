ВККС рекомендовала назначить на должности трех судей

27 ноября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о рекомендациях для назначения на должности судей. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.
Судьи прошли квалификационную оценку и признаны Комиссией такими, что соответствуют занимаемой должности.
Учитывая результаты квалификационного оценивания, Комиссия приняла решение рекомендовать:
Пилипенко Ирина Александровна для назначения на должность судьи Чаплинского районного суда Херсонской области;
Кащук Денис Анатольевич для назначения на должность судьи Софиевского районного суда Днепропетровской области;
Сердюк Наталья Владимировна для назначения на должность судьи Краснолиманского городского суда Донецкой области.
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