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ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів

20:17, 28 листопада 2024
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посади трьох суддів
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27 листопада в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про рекомендування для призначення на посади суддів. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Пилипенко Ірину Олександрівну для призначення на посаду судді Чаплинського районного суду Херсонської області;

Кащука Дениса Анатолійовича для призначення на посаду судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області;

Сердюк Наталію Володимирівну для призначення на посаду судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

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суддя ВККС

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