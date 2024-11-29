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Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

08:20, 29 листопада 2024
Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив
Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання
Будівля Кіцманського райсуду Чернівецької області, джерело фото - Судова влада
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Збори суддів Кіцманського районного суду Чернівецької області звернулися до Вищої ради правосуддя з нетиповим повідомленням про втручання у здійснення судом правосуддя.

Як вказано у рішенні зборів суддів від 18 листопада 2024 року, у одного з суддів суду виникла проблема з комп’ютерною програмою документообігу суду «Д-3».  

Так, суддя Кіцманського райсуду повідомив, що проходив курс підготовки для підтримання кваліфікації судді та помічників суддів місцевих загальних судів, організатором якого було Львівське регіональне відділення Національної школи суддів.

Під час курсу суддя прослухав презентацію, яку підготував начальник одного з відділів державного підприємства «Інформаційні судові системи».

У відповідному чаті суддя поставив представнику ДП «ІСС» запитання стосовно коректності роботи програми автоматичного розподілу у  Кіцманському райсуді.

Справа в тому, що автоматичний розподіл відбувався в суді таким чином, що кожна друга справа, яка надходила до суду, розподілялася саме на вказаного суддю.

Представник ДП «ІСС» повідомив, що відповідь на питання судді потребує додаткового аналізу, після чого надав судді номер свого особистого мобільного телефону.

Через деякий час суддя зателефонував начальнику відділу ДП «ІСС» та попросив перевірити коректність налаштувань КП «Д-3» у  Кіцманському райсуді.

Представник ДП «ІСС» надіслав судді невідому йому комп’ютерну програму, яку суддя встановив на свій персональний комп’ютер, після чого увійшов до КП «Д-3» під своїм паролем.

Як виявилося, вказана програма надала начальнику відділу ДП «ІСС» можливість віддаленого доступу до бази даних КП «Д-3» Кіцманського райсуду.

Суддя деякий час спостерігав, як курсор рухається по екрану монітору без участі судді та як відкриваються та закриваються віконця на робочому столі комп’ютера судді.

Що конкретно відбувається та для чого здійснюються ті чи інші дії, суддя не зрозумів, а представник ДП «ІСС» йому про це також не повідомив.

Через деякий час начальник відділу ДП «ІСС» повідомив судді, що «все гаразд» і зник зі зв’язку. Ніяких повідомлень або роз’яснень, що саме відбулося з КП «Д-3», від ДП «ІСС» в суд не надійшло.

Програма, яку суддя встановив на комп’ютер на прохання представник ДП «ІСС», досі залишається встановленою на комп’ютері.

Суддя повідомив колегам про те, що відбулося з його комп’ютером, а 18 листопада збори суддів Кіцманського райсуду вирішили обмежити доступ суддям суду, як користувачам КП «Д-3», до всієї системи документообігу суду з метою збереження конфіденційної інформації.

Відтепер кожен суддя може працювати виключно з документами та судовими справами, які перебувають в його провадженні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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