РФ создала угрозу ядерного инцидента, ударив по украинской энергетике — Сибига

Андрей Сибига заявил, что российские авиаудары были нацелены на подстанции, связывающие украинские АЭС с энергосистемой.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что страна призывает МАГАТЭ и мир осудить атаки РФ на украинские подстанции, связывающие атомные электростанции с энергосистемой, что могло повлечь за собой угрозу ядерного инцидента. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Дипломат сообщил, что российские авиаудары снова были нацелены на подстанции, связывающие украинские АЭС с энергосистемой.

«Европа и мир должны понять, что сегодня утром Россия (28 ноября, - ред) создала угрозу ядерному инциденту. Мы призываем МАГАТЭ и все государства осудить эти безрассудные атаки», - заявил он.

Сибига добавил, что очередной российский ракетный и БПЛА обстрел, направленный на мирных жителей и энергосистему, привел к выключению электроэнергии по всей Украине.

«Путин не желает мира. Мы должны силой принудить его к миру. Сила нашего воздушного щита, возможности дальнего действия и санкции против его военной машины», – добавил глава МИД.

Ранее Зеленский заявил, что нужно ходить в укрытие во время воздушной тревоги, независимо от заявлений Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.