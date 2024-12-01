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Президентка Грузії відмовилася залишити свій пост після закінчення терміну повноважень

14:08, 1 грудня 2024
Саломе Зурабішвілі: «Мій мандат діє, поки не буде законно обраний парламент».
Президентка Грузії відмовилася залишити свій пост після закінчення терміну повноважень
Фото: ukrinform
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що, попри завершення терміну її повноважень, вона залишатиметься на посаді через сумніви у легітимності нинішнього складу парламенту.

«Я залишаюся вашим президентом. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента. Тому не може бути жодної інавгурації, і мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене», – заявила вона у зверненні до учасників протестів у суботу.

Зурабішвілі також зустрілася з лідерами опозиції, підтвердивши, що підтримує протестувальників і не планує йти з посади, поки не буде вирішено питання легітимності.

Президентка анонсувала зустріч у неділю з представниками громадськості та політичних партій, щоб обговорити ситуацію.

Як зазначає грузинське видання Sova, позиція Зурабішвілі базується на переконанні, що поточний парламент не має правових підстав для обрання нового глави держави.

Ця заява пролунала на фоні триваючих протестів у країні та політичної кризи, яка загострилася після завершення терміну її президентських повноважень. Зазначимо, увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

І як раніше повідомлялося, США призупинили стратегічне партнерство з Грузією – Держдеп.

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президент Грузія

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