Михаил Федоров рассказал, как будет проходить процедура бронирования от мобилизации после 1 декабря

С 1 декабря в Украине изменяются правила бронирования военнообязанных. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, какие основные нововведения ожидать.
Так, с 1 декабря 100% бронирований будут проходить через «Дію». Предприятия, сохранившие статус критичности в ходе аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля.
Новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не надо. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Помимо государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City.
Федоров напомнил, что по новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать 3-м критериям:
- резидентство в Дія.City
- 1,5+ млн евро уплаченных налогов за год
- 32+ млн евро поступлений
- важность для национальной экономики или нужд теробщины
«Для получения или подтверждения критичности — собирайте пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подавайте в профильный госорган. Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент Дія.City — в Минцифру. Уплачиваете более 1,5 млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики — в Минэкономики», — указал министр.
Среди основных новшеств:
Бронирование только через Дію: теперь все заявки будут подаваться онлайн. Бумажные приказы заменены электронной системой, минимизирующей бюрократию.
Новые обязательные критерии:
Сроки подтверждения критичности предприятия:
Упрощенный механизм проверки зарплат у работников критических предприятий, которых бронируют:
* кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City.
Кто имеет право на бронирование?
Бронировать военнообязанных работников могут предприятия, принадлежащие к одной из следующих категорий:
Как получить статус критически важного предприятия?
Необходимо отвечать 3-м критериям:
Обязательные критерии для бизнеса:
Дополнительные критерии, нужно выбрать минимум один:
Процедура получения статуса критически важного предприятия:
В Минцифры указывают, что предприятия, которые еще не обновили, но имеют статус критически важных, смогут забронировать работников — это бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года и не дольше срока критичности. После обновления критичности по новым обязательным критериям предприятия смогут бронировать работников до 12 месяцев, как и раньше.
Как забронировать работника через Дію?
Запрещено бронировать работников без военно-учетных документов, находящихся в розыске, и тех, кто не актуализировал данные. В бронирование может быть отказано после проверки.
Кто может быть забронирован:
Категории работников, подлежащих бронированию по новому порядку, и объем бронирования в зависимости от органов власти или предприятий (учреждений и организаций) определены в пунктах 5-13 постановления 1332.
Военнообязанные, обязательно подлежащие бронированию, работают на таких должностях или в таких сферах:
Должности категории «А»:
Критически важные предприятия:
Международные и спортивные сферы:
Топливно-энергетический комплекс:
Технические специалисты:
Специалисты в области протезно-ортопедического производства.
Для других категорий работников бронируется 50% военнообязанных:
Органы власти и местное самоуправление:
Должности категорий «Б» и «В».
Критически важные предприятия:
Международные проекты и гуманитарная деятельность:
Иностранные компании и медиа:
Кроме того, подробности бронирования по новым правилам раскрыли в Министерстве экономики Украины.
Так, Правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 новых работников, или в случае завершения бронирования действующих работников. То есть до конца отведенного срока на обновление критичности. За это время предприятия смогут пройти процедуру и после получения новой критичности – бронировать работников сроком до 12 месяцев.
Пример. Если срок бронирования работников истекает 5 января 2025 года, а предприятие не успело еще обновить критичность в течение декабря, то может продолжить бронирование этих работников через Дію, но на срок не дольше срока их критичности и не дольше 28 февраля 2024 года. Если предприятие уже обновило критичность — оно может уже в декабре 2024 года начать процесс перебронирования этих работников на новый срок — до 12 месяцев.
Также Правительство упростило механизм проверки зарплат у работников критических предприятий, которых бронируют. Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста — руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дія должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника (до уплаты всех налогов) будет не менее 20 тыс. грн. Таким образом, если предприятие хочет забронировать нового работника или продолжить действующее бронирование работника, ему будет достаточно установить уровень зарплаты выше 20 тыс. грн с даты бронирования без обязанности иметь более высокую зарплату в предыдущий период.
Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если он отвечает требованиям уровня зарплаты. Если предприятие забронировало работника, то контролирует обеспечение уровня его зарплаты не менее 20 тыс. грн. Предприятия, которые декларативно подадут недостоверный уровень зарплаты работников – потеряют критичность и не смогут вернуть ее в течение как минимум шести месяцев.
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