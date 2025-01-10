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Денис Шмигаль заявив, що Кабмін надасть бронь від мобілізації працівникам газової галузі

11:59, 10 січня 2025
Уряд має намір врегулювати питання з бронюванням ремонтних бригад облгазів.
Денис Шмигаль заявив, що Кабмін надасть бронь від мобілізації працівникам газової галузі
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Кабінет міністрів надасть можливість бронювання від мобілізації працівникам газової галузі України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» Верховній Раді, як стало відомо із трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

«У нас газовики заброньовані. Сьогодні уряд внесе відповідне рішення. Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку», — зазначив Шмигаль.

За його словами, крім того, уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок. Уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Додамо, що роботодавці матимуть 72 години на перебронювання працівників.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль мобілізація бронювання газ

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