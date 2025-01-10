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Естонія посилює покарання за порушення безпеки підводної інфраструктури

21:00, 10 січня 2025
Максимальне покарання за пошкодження морських кабелів — 10 років ув'язнення.
Естонія посилює покарання за порушення безпеки підводної інфраструктури
Фото: ukrinform.ua
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Уряд Естонії планує посилити покарання за будь-яке порушення безпеки країни, зокрема за пошкодження підводної інфраструктури, що включає морські кабелі. Про це повідомляє ERR, цитуючи міністра юстиції Лійзу Пакосту.

Міністр зазначила, що естонський уряд має намір змінити пенітенціарний кодекс, щоб значно підвищити відповідальність за пошкодження інфраструктури. За пошкодження морського кабелю покарання передбачає до 10 років ув'язнення. Крім того, буде збільшено штрафи для юридичних осіб, які зараз можуть сягати понад 40 мільйонів євро.

«Ми хочемо змінити пенітенціарний кодекс таким чином, щоб будь-хто, хто хоче порушити уклад життя наших мешканців і нашкодити економіці, злякався великого покарання. Наш кодекс має стати щитом від такого роду порушень. Термін покарання буде збільшено до 10 років тюремного ув'язнення», — заявила Пакоста.

Також, відповідно до нових ініціатив, покарання буде розповсюджене на будь-які спроби пошкодження морських кабелів, навіть без фізичного завдання шкоди. Відповідальність передбачатиметься навіть у випадку необережності або якщо порушення не досягло фізичних наслідків.

«Також ми хочемо, щоб навіть очевидне бажання пошкодити нашу інфраструктуру або спроба, навіть без фізичного заподіяння шкоди – вже каралася законом, навіть якщо це було зроблено з необережності. Також ми переглянемо суму штрафу для юридичної особи, який сьогодні становить 40 мільйонів євро» — додала міністр.

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інфраструктура безпека Естонія

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