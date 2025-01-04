Будут ли штрафовать дорожные камеры водителей за отсутствие страховки на авто — в полиции ответили

У полиции заявили, что сейчас штраф за отсутсвие страховки могут выписать только во время остановки авто полицейскими.

4 января СМИ сообщили, что с 1 января 2025 года дорожные камеры начали штрафовать водителей за отсутствие страховки на авто.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Он отметил, что с начала года вступил в силу новый закон о страховании, предусматривающий проверку наличия страхового полиса подразделениями Национальной полиции, в том числе с использованием камер автофиксации. Но есть нюансы.

«1. Пока нет законодательных оснований для применения системы автофиксации относительно именно этого правонарушения.

Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации этого правонарушения.

2. Система автофиксации пока технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и ранее», - заявил он.

Также Алексей Белошицкий добавил, что данное нарушение может фиксироваться при остановке транспортного средства полицейскими, как и ранее, «поэтому полис нужно оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность».

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