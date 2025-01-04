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3 1 января дорожные камеры начали штрафовать водителей на 425 грн за отсутствие страховки на авто

12:01, 4 января 2025
Штраф будет приходить не водителю, а владельцу авто.
3 1 января дорожные камеры начали штрафовать водителей на 425 грн за отсутствие страховки на авто
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В Украине с 1 января 2025 года заработал новый закон об обязательном автостраховании.

Теперь камеры автофиксации могут налагать штрафы за отсутствие страховки, в дополнение к санкциям за превышение скоростного режима и езду по выделенным полосам общественного транспорта, сообщает Wheel.

Отмечается, что штраф будет приходить не водителю, а владельцу авто. Размер наказания за отсутствие страховки остается прежним и составляет 425 гривен.

Сообщается, что последние четыре года камеры уже выписали штрафы на сумму более 2,1 млрд грн.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 мая приняла закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств №8300. В целом Закон обеспечивает систему обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев авто более справедливой и эффективной. Кроме того, закон и приближает систему ОСАГО  к европейским стандартам.

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закон штраф / штрафы авто

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