Трамп выдвинул кандидата в должность посла США в Эстонии

Избранный президент Дональд Трамп избрал юриста Романа Пипко как кандидата на пост посла США в Эстонии. Об этом Трамп сообщил в соцсети Х.
Трамп отметил, что Пипко родился и вырос в Эстонии.
"У него обширный опыт сотрудничества с иностранными правительствами, он представлял интересы США в ЕБРР и Российско-американском предпринимательском фонде", – сообщил Трамп.
Он добавил, что также в портфолио Пипко – представительство американских компаний, переговоры по проектам во многих странах в сотрудничестве с агентствами США.
"Роман – выпускник Колумбийского университета и Йельской школы права. Как легальный иммигрант он воплотил в жизнь "обещание Америки", и я верю, что он на новой должности будет продвигать американские интересы", – отметил Трамп.
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