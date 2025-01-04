Трамп выдвинул кандидата в должность посла США в Эстонии

Дональд Трамп объявил, что планирует назначить послом в Эстонии Романа Пипко.

Избранный президент Дональд Трамп избрал юриста Романа Пипко как кандидата на пост посла США в Эстонии. Об этом Трамп сообщил в соцсети Х.

Трамп отметил, что Пипко родился и вырос в Эстонии.

"У него обширный опыт сотрудничества с иностранными правительствами, он представлял интересы США в ЕБРР и Российско-американском предпринимательском фонде", – сообщил Трамп.

Он добавил, что также в портфолио Пипко – представительство американских компаний, переговоры по проектам во многих странах в сотрудничестве с агентствами США.

"Роман – выпускник Колумбийского университета и Йельской школы права. Как легальный иммигрант он воплотил в жизнь "обещание Америки", и я верю, что он на новой должности будет продвигать американские интересы", – отметил Трамп.

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