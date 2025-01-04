Трамп висунув кандидата на посаду посла США в Естонії

Дональд Трамп оголосив, що планує призначити послом в Естонії Романа Піпко.

Обраний президент Дональд Трамп обрав юриста Романа Піпка як кандидата на пост посла США в Естонії. Про це Трамп повідомив у соцмережі Х.

Трамп зазначив, що Піпко народився і виріс в Естонії.

"У нього широкий досвід співпраці з іноземними урядами, він представляв інтереси США у ЄБРР та Російсько-американському підприємницькому фонді", – повідомив Трамп.

Він додав, що також у портфоліо Піпко – представництво американських компаній, перемовини щодо проєктів у багатьох країнах у співпраці з агентствами США.

"Роман – випускник Колумбійського університету та Єльської школи права. Як легальний іммігрант, він втілив у життя "обіцянку Америки", і я вірю, що він на новій посаді просуватиме американські інтереси", – зазначив Трамп.

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