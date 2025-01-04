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Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 63 роки в 2025 році

13:29, 4 січня 2025
Тривалість страхового стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки щороку збільшуватиметься до 2028 року.
Який стаж потрібен для виходу на пенсію у 63 роки в 2025 році
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Для виходу на пенсію та її отримання українці віком 60, 63 або 65 років повинні мати певний страховий стаж, нагадують у Пенсійному фонді.

Цього року є зміни в мінімальних вимогах для вікових груп 60 і 63 роки. 

Нові вимоги до мінімального стажу будуть такими:

  • пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу
  • у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу
  • у 65 років — 15 років страхового стажу

Мінімуми стажу, визначені для 60 і 63 років, до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться. 

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