На Вінниччині одна із громад переплатила за електрику понад пів мільйона

Господарський суд Вінницької області задовольнив позов прокуратури про визнання недійсними 11 додаткових угод до договору про постачання електричної енергії для закладів освіти Погребищенської громади та стягнення з постачальника понад 545 тисяч гривень надмірно сплачених коштів. Про це повідомляє обласна прокуратура.
У 2021 році відділ освіти Погребищенської міської ради уклав договір із постачальником електроенергії, а згодом підписав 11 додаткових угод. Ці угоди, порушуючи законодавство, суттєво завищували вартість електроенергії.
У результаті таких дій з місцевого бюджету безпідставно виплатили понад пів мільйона гривень. На сьогодні ці кошти вже повернуто до бюджету в рамках виконання судового рішення.
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