В Винницкой области одна из общин переплатила за электричество более полумиллиона

С поставщика электроэнергии взыскали более 545 тысяч гривен излишне уплаченных средств.

Хозяйственный суд Винницкой области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными 11 дополнительных соглашений к договору о поставке электрической энергии для учебных заведений Погребищенской общины и взыскании с поставщика более 545 тысяч гривен излишне уплаченных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2021 году отдел образования Погребищенского городского совета заключил договор с поставщиком электроэнергии, а затем подписал 11 дополнительных соглашений. Эти соглашения, в нарушение законодательства, существенно завышали стоимость электроэнергии.

В результате таких действий из местного бюджета безосновательно выплатили более полумиллиона гривен. На сегодняшний день эти средства уже возвращены в бюджет в рамках исполнения судебного решения.

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