Можно одновременно получать субсидию и льготу на жилищно-коммунальные услуги

Если человек получает субсидию и хочет перейти на льготу, он должен подать заявление в Пенсионный фонд.

В Пенсионном фонде в Донецкой области ответили на вопрос, можно ли получать одновременно субсидию и льготу на жилищно-коммунальные услуги.

Украинцы не могут одновременно получать субсидию и льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если в состав домохозяйства входит лицо, имеющее одновременно право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищной субсидии, по его выбору производится одна из выплат - льгота или жилищная субсидия.

Одновременное начисление льготы и жилищной субсидии законодательством не предусмотрено.

Если лицо, получающее жилищную субсидию, изъявило желание получать льготу, она начисляется с месяца подачи заявления в Пенсионный фонд, но не раньше месяца, в котором начислена жилищная субсидия.

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