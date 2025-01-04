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Чи можна одночасно отримувати субсидію та пільгу на житлово-комунальні послуги

12:52, 4 січня 2025
Якщо особа отримує субсидію та хоче перейти на пільгу, вона повинна подати заяву до Пенсійного фонду.
Чи можна одночасно отримувати субсидію та пільгу на житлово-комунальні послуги
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У Пенсійному фонді в Донецькій області відповіли на питання, чи можна одночасно отримувати субсидію та пільгу на житлово-комунальні послуги.

Зазначається, що українці не можуть одночасно отримувати субсидію та пільгу на оплату житлово-комунальних послуг.

Якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має одночасно право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг та житлової субсидії, за її вибором проводиться одна з виплат — пільга або житлова субсидія.

Одночасне нарахування пільги та житлової субсидії законодавством не передбачено.

Якщо особа, яка отримує житлову субсидію, виявила бажання отримувати пільгу, вона нараховується з місяця подання заяви до Пенсійного фонду, але не раніше місяця, у якому нарахована житлова субсидія.

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Пенсійний фонд субсидія

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