Стало відомо, чи встигнуть США поставити Україні всю допомогу до 20 січня

У Пентагоні заявили, що досить імовірно, що вони не встигнуть поставити Україні всю зброю до 20 січня.

Міноборони США заявило, що не встигне завершити поставки всього озброєння з пакета допомоги Україні на суму $2,5 млрд до 20 січня, але постачання продовжаться після зміни адміністрації США. Про це заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Можливості та обладнання... надходять з наших полиць у міру їхньої доступності. Тому досить імовірно, що ви побачите, що допомога продовжуватиме надходити в Україну після цієї адміністрації; це цілком нормально", – сказала Сінгх.

Вона також розповіла, що міністр оборони Ллойд Остін планує вирушити на авіабазу Рамштайн у Німеччині 7 січня для участі у 25-му засіданні Контактної групи з оборони України. За її словами, запланована участь Остіна в майбутній зустрічі покликана "підтвердити нашу незмінну прихильність до України".

"Держсекретар Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить спроможність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - сказала Сінгх.

Раніше ми писали, що Рустем Умєров обговорив з Ллойдом Остіном безпекову допомогу Україні та підготовку до засідання «Рамштайн».

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