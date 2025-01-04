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Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день

15:16, 4 січня 2025
Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.
Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день
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Головне управління ДПС в Одеській області пояснює, чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день.

Зазначається, що відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

У 2025 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4240,00 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 3028,00 грн. х 1,4).

Тобто, фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

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податкова

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