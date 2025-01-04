Физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, если размер заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.

Главное управление ГНС в Одесской области объясняет, имеет ли право на налоговую социальную льготу физическое лицо, работающее неполный рабочий день.

Отмечается, что согласно п. 169.1 ст. 169 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VІ плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений ), если его размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

В 2025 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет 4240,00 грн. (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 3028,00 грн. х 1,4).

То есть, физическое лицо, работающее неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, если размер ее заработной платы не превышает предельный размер для получения налоговой социальной льготы.

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