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Словакия обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо

10:24, 4 января 2025
Государственный энергооператор Словакии SEPS подтвердил готовность продолжать поставки электроэнергии в Украину.
Словакия обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо
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Словакия продолжит поставлять в Украину электроэнергию, несмотря на угрозы премьера Роберта Фицо. Об этом заявили в компании SEPS, передает iRozhlas.

Отмечается, что оператор системы электропередачи Словакии заявил о готовности обеспечивать поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Словацкая компания также обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через все участки в стандартном режиме.

Несмотря на политическое давление, SEPS придерживается своих обязательств, предусмотренных договором с "Укрэнерго". Компания подтвердила, что в прошлом году продлила договор на поставку до 150 мегаватт электроэнергии в рамках аварийной помощи.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки резервной электроэнергии Украине из-за остановки транзита российского газа.

Министр энергетики Герман Галущенко обратился в международные организации из-за заявлений премьер-министра Словакии о намерении остановить электроснабжение в Украине.

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Украина электроэнергия Словакия

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