Словаччина забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо

Державний енергооператор Словаччини SEPS підтвердив готовність продовжувати постачання електроенергії до України.

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Словаччина продовжить постачати в Україну електроенергію попри погрози прем'єра Роберта Фіцо. Про це заявили в компанії SEPS, передає iRozhlas.

Зазначається, що оператор системи електропередачі Словаччини заявила про готовність забезпечувати поставки електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги.

Словацька компанія також забезпечує транскордонне передавання електроенергії через усі ділянки в стандартному режимі.

Незважаючи на політичний тиск, SEPS дотримується своїх зобов’язань, які передбачені договором з "Укренерго". Компанія підтвердила, що минулого року продовжила договір на постачання до 150 мегаватів електроенергії в рамках аварійної допомоги.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання резервної електроенергії Україні через зупинку транзиту російського газу.

Міністр енергетики Герман Галущенко звернувся до міжнародних організацій через заяви прем'єр-міністра Словаччини про намір зупинити електропостачання в Україну.

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