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США планують продати Ізраїлю зброї на $8 млрд

10:06, 4 січня 2025
Угода передбачає надання країні боєприпасів для винищувачів та ударних гелікоптерів, а також артилерійські снаряди.
США планують продати Ізраїлю зброї на $8 млрд
Фото: AP/Evan Vucci
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Адміністрація президента США Джо Байдена поінформувала Конгрес про намір укласти угоду з продажу зброї Ізраїлю на суму 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, пропозиція, що включає боєприпаси для винищувачів та бойових вертольотів, артилерійські снаряди, а також малі бомби та боєголовки, має бути схвалена комітетами Палати представників і Сенату.

Угода є продовженням постійної військової підтримки США Ізраїлю, яка раніше включала серпневі контракти на 20 мільярдів доларів для постачання винищувачів та іншого військового обладнання.

Згідно з політикою адміністрації, США продовжують підтримку Ізраїлю в боротьбі проти мілітаризованих груп, підтримуваних Іраном, таких як ХАМАС у Газі, Хезболла в Лівані та Хуті в Ємені. 

Продаж зброї, який має бути схвалений комітетами у закордонних справах Палати представників і Сенату, включає:

  • ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів для захисту від повітряних загроз, в тому числі безпілотники;
  • артилерійські снаряди;
  • ракети Hellfire AGM-114 для ударних вертольотів;
  • керовані авіабомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

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США Джо Байден Ізраїль

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