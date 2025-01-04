США планують продати Ізраїлю зброї на $8 млрд

Адміністрація президента США Джо Байдена поінформувала Конгрес про намір укласти угоду з продажу зброї Ізраїлю на суму 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, пропозиція, що включає боєприпаси для винищувачів та бойових вертольотів, артилерійські снаряди, а також малі бомби та боєголовки, має бути схвалена комітетами Палати представників і Сенату.
Угода є продовженням постійної військової підтримки США Ізраїлю, яка раніше включала серпневі контракти на 20 мільярдів доларів для постачання винищувачів та іншого військового обладнання.
Згідно з політикою адміністрації, США продовжують підтримку Ізраїлю в боротьбі проти мілітаризованих груп, підтримуваних Іраном, таких як ХАМАС у Газі, Хезболла в Лівані та Хуті в Ємені.
Продаж зброї, який має бути схвалений комітетами у закордонних справах Палати представників і Сенату, включає:
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